Казахстан — Украина: эксперты оценили шансы команд в матче 1/4 финала ЧЕ по мини-футболу

1 января в Амстердаме (Нидерланды) состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу между сборными Казахстана и Украины. Начало запланировано на 22:00 мск.

Где покажут матч Казахстан — Украина?

Эксперты считают явным фаворитом сборную Казахстана. Сделать ставку на победу подопечных Кака предлагается с коэффициентом 1.62: с 1000 рублей можно выиграть 1620 рублей. Шансы сборной Украины выражены коэффициентом 3.55, ничья по итогам основного времени идёт за 5.20.

Тотал больше 4.5 гола идёт за 1.65, тотал меньше 4.5 гола — 2.25. На «обе забьют» предлагается поставить за 1.16. Если обе команды забьют как минимум по два мяча, сыграет коэффициент 1.88.

Ставки на красную карточку принимаются за 3.50, на шестиметровый пенальти — за 2.90, на голы в каждом тайме — за 1.10.

Эксперты назвали шансы сборной России стать чемпионом Европы по мини-футболу.

Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу введения Fan ID.

Кристиан Эриксен возвращается в большой футбол. Он подписал контракт с «Брентфордом».