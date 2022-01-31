Эксперты: Россия наберёт минимум 30 медалей на Олимпиаде-2022

4 февраля в Пекине (Китай) стартует зимняя Олимпиада-2022. Букмекеры прогнозируют успешность выступления команд. Они считают, что Россию может ждать довольно успешное выступление на Олимпийских играх.

Биатлон на ОИ-2022: прогноз Анатолия Хованцева на выступление сборной России.

По оценке экспертов, российские спортсмены могут завоевать как минимум 30 медалей. Поставить на то, что общее число медалей России будет больше 29.5, можно с коэффициентом 1.53. Сделать ставку на то, что Россия не дотянется до этой отметки, можно за 2.34.



В 2018 году в корейском Пхёнчхане сборная России завоевала всего 17 медалей (2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых). Однако на этот результат нет смысла опираться, поскольку тогда из-за санкций ВАДА наша сборная выступала в усечённом составе. В своей истории сборная России лишь раз достигала отметки в 30 медалей: на домашней Олимпиаде в Сочи у нашей сборной было 33 медали.

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