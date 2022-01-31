Казахстан — Украина: онлайн-трансляция матча ЧЕ по футзалу, время начала, где смотреть

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы по мини-футболу — 2022 между сборными Казахстана и Украины состоится 30 января в Амстердаме (Нидерланды). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
Казахстан — Украина: прогноз букмекеров на матч ЧЕ-2022 по мини-футболу.
В России прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Игра». На территории Украины встречу можно будет посмотреть на канале UA: Перший, на территории Казахстана матч покажет Qazsport.
Победитель матча Казахстан — Украина в полуфинале Евро-2020 встретится с сильнейшим из пары Россия — Грузия.
Сборная Украины на групповом этапе заняла второе место, набрав три очка в трёх матчах. Казахстан стал сильнейшим в своём квартете с семью баллами.
Коэффициент на выход Казахстана в полуфинал — 1.40, шансы Украины пробиться в следующую стадию оцениваются в 2.85.
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