Россия — Швейцария: букмекеры оценили шансы команды Жамнова в матче Олимпиады в Пекине

Сборная России по хоккею начнёт выступление на Олимпийских играх в Пекине 9 февраля. В первом матче подопечные Алексея Жамнова сыграют с командой Швейцарии.
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Начало встречи запланировано на 11:40 мск, в прямом эфире её покажет Первый канал.
Сборная России считается явным фаворитом. Сделать ставку на победу россиян в основное время предлагается с коэффициентом 1.46. Победа сборной Швейцарии оценивается в 6.35, а ничья по итогам 60 минут — в 5.60.
На тотал больше 5.5 шайбы дают 2.29, на тотал меньше 5.5 шайбы — 1.73. Победа сборной России с форой (-1.5 гола) доступна за 1.86, победа Швейцарии с форой (+1.5) — за 2.10.
Ставки на победу сборной России всухую принимаются за 5.00, победа Швейцарии всухую идёт за 17.0.
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