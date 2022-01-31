Эксперты назвали фаворита чемпионата Европы по мини-футболу перед стартом 1/4 финала

31 января на чемпионате Европы по футзалу-2022 стартует плей-офф. Борьбу за трофей продолжают восемь сборных. Эксперты назвали фаворитов турнира.
Какой канал покажет матч Россия — Грузия?
Главным претендентом считается сборная России. Заключить пари на победу подопечных Сергея Скоровича можно с коэффициентом 2.70: выигрыш с 1000 рублей в случае успеха составит 2700 рублей.
Также в число основных претендентов входят сборные Испании (2.85), Португалии (4.20) и Казахстана (8.00).
Пятое место в списке фаворитов занимает Украина (25.0). Ниже оцениваются шансы сборных Грузии, Финляндии (по 50.0) и Словакии (80.0).
Сборная России вышла в плей-офф с первого места в группе, одержав три победы в трёх матчах. В четвертьфинале она сыграет с командой Грузии, встреча пройдёт 1 февраля.
Прогноз на матч Россия — Грузия: россияне продолжат борьбу за медали.
Где смотреть матч Казахстан — Украина?
Ставка Тараса Шпички на матч Казахстан — Украина с коэффициентом 5.00.
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