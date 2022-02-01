«Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Питтсбург» и «Вашингтон».



Ставка: победа «Вашингтона» в матче за 2.21.



«Сейчас мы обсудим матч НХЛ в Питтсбурге, Пенсильвания. Матч пройдёт 2 февраля. Играют «Питтсбург» и «Вашингтон». Главное дерби последних 15 лет. Оно совпадает с Днём Сурка, который по фильму также проходит в Пенсильвании.

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Уже 15 или даже 17 лет мы видим, как обе команды из года в год показывают остроатакующий хоккей. Всегда много заброшенных шайб, но я бы не стал здесь гнаться за количеством шайб. Мой принцип — брать кэф больше двойки, чтобы не давать банальные прогнозы. Чтобы взять такой кэф, надо брать тотал больше 6-7. В принципе, 4:3 тут может быть, но я бы взял коэффициент 2.21 на то, что «Вашингтон» победит в Питтсбурге даже по буллитам.



Это ж как надо не любить «Вашингтон», чтобы давать такой кэф на его победу в матче? Овечкин не забивает уже три матча подряд. Его вполне может прорвать, тем более с «Питтсбургом», где сыграют и Малкин, и Кросби.



Кроме того, «Питтсбург» дома проиграл три матча подряд. Это было и с «Сиэтлом», и с «Детройтом» и с «Лос-Анджелесом». У «Питтсбурга» дома что-то барахлит. «Вашингтон» в гостях обыграл «Даллас» Это был тот день, когда поднимали свитер Сергея Зубова, но «Вашингтон» это не смутило. Он со счётом 5:0 грохнул техасцев, которые всё равно выглядят бодро в последнее время.



«Вашингтон» показал, что умеет играть в гостях здесь и сейчас. Кроме того, Кузнецова позвали на Матч звёзд. Овечкин там будет. Это подчёркивает, что они проводят хороший сезон. У них есть кураж. Мы ждём голов от Александра Овечкина. Я бы рискнул и взял победу «Вашингтона», — сказал Лысенков.

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