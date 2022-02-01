Уругвай — Венесуэла: прогноз Александра Вишневского на матч отбора ЧМ-2022

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Уругвай – Венесуэла.
Ставка: победа Уругвая в 1-2 гола за 1.93.
«Попадёт ли сборная Уругвая без Оскара Табареса на чемпионат мира – главная, пожалуй, интрига концовки южноамериканского отборочного турнира. За три тура до конца квалификации уругвайцы идут на пятом месте, которое не даёт прямой путёвки в Катар, но позволяет принять участие в стыковых матчах. И это вполне неплохой расклад для сборной Уругвая, которая в прошлом матче выиграла 1:0 в Парагвае и прервала кошмарную серию из четырёх поражений подряд, из которых три были крупными.
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Уругвайцы очнулись. Впереди у них два матча в марте с прямыми конкурентами – сборными Перу и Чили, а перед этим важно взять три очка в домашней игре с замыкающей турнирную таблицу сборной Венесуэлы. Это единственная команда в Южной Америке, не претендующая уже на поездку в Катар. Однако венесуэльцы не опускают руки и в прошлом туре выиграли 4:1 у Боливии благодаря хет-трику ветерана РПЛ Саломона Рондона.
Думаю, сборная Уругвая не допустит дома осечку, но и коэффициент на чистую победу Уругвая слишком низкий – 1.37. Поэтому выберу ставку с коэффициентом 1.93 на выигрыш уругвайцев с разницей в один-два мяча. Логично предположить, что уругвайцы выиграют, скорее, в упорном матче, чем с разгромным счётом. Ведь в пяти прошлых матчах сборная Уругвая забила лишь два гола. А в восьми последних матчах с Венесуэлой уругвайцы лишь раз один раз выиграли крупно. Уругвайская сборная сейчас не настолько хороша, чтобы забивать слишком много, но при этом очков они не потеряют, как мне кажется», — сказал Вишневский.
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