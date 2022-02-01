Аргентина — Колумбия: прогноз Эльвина Керимова на игру отбора ЧМ-2022

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч отбора к чемпионату мира Аргентина — Колумбия.



Ставка: Колумбия не проиграет и ТМ 2.5 за 2.08.



«Аргентина принимает Колумбию. Аргентина уже пробилась на чемпионат мира. Даже прошлый матч для сборной мало что значил. При этом есть ещё и борьба за первое место. Аргентина обыграла Чили со счётом 2:1. В первые 35 минут были забиты все три мяча. Аргентина в своём стиле — победа с разницей в 1 мяч. Красивый гол забил Анхель Ди Мария. Аргентина играет без Месси, который остался в расположении клуба. Победный гол забил Мартинес. Чилийцы также забили красивый гол.

Какой канал покажет матч Аргентина — Колумбия?

При этом мы видим классическую Аргентину, которая не показывает выдающегося футбола, но при этом добивается результата. Аргентина воспользовалась осечкой Бразилии, которая потеряла очки в своём матче и сократила отставание от лидера.



Аргентина борется за первое место. Не знаю, насколько она мотивированная, не думаю, что на сто процентов, но главную задачу решили и пробились на чемпионат мира. У Колумбии с этим проблемы. Колумбия в удивительном матче проиграла дома Перу. Имела огромное преимущество, создавала моменты, но не реализовала их. Причём состав был боевой. Вышли на поле все лидеры. Были и Хамес, и Радамель Фалькао, и Куадрадо. В первом тайме у колумбийцев было много моментов, но перуанцы даже и на победу не играли. Гол, который в самой концовке забил Флорес в контратаке, — такое может произойти в любом матче.



Очень обидное поражение Колумбии, которая играла лучше, причём в этом отборе уже много таких матчей набралось. Представьте себе, шесть матчей подряд Колумбия не может забить. Это при том, что состав почти боевой. Это просто нонсенс. Так быть не должно. У Колумбии много моментов, но хромает реализация.



Конкуренция высокая, но Колумбии просто уже некуда деваться. Я думаю, что в выездном матче с Аргентиной фактор мотивации будет решающим. Аргентина по качеству игры ничего выдающегося не показывает. То, что Колумбия не забивает шесть матчей подряд, то эта серия рано или поздно должна завершиться.



Мне кажется, что Колумбия в Аргентине не проиграет. Я вспоминаю первый матч между этими командами в отборе. Аргентина вела 2:0, но Колумбия сравняла счёт. Колумбия играла лучше, создавала моменты, да и в целом Колумбия — неудобный соперник для Аргентины. Хотя мы помним, что Аргентина на Кубке Америки прошла Колумбию в серии пенальти.



Думаю, что Колумбия не проиграет, но тотал в этом матче будет меньше 2.5 мяча. Коэффициент на такое событие — 2.05. мне кажется, что ставка очень хорошая. Например, ничья может быть. Я вообще к ней склоняюсь, но не хочется так рисковать. Может быть, Колумбия победит с разницей в 1 мяч. Не думаю, что игра будет результативной. Матчи с участием Аргентины не бывают результативными, а у Колумбии в последнее время тем более голов немного.



Думаю, что такая ставка может пройти. Если Аргентина не победит, то ничего страшного не произойдёт. Колумбии точно нельзя проигрывать, ей нужна победа. Посмотрим, как сыграют команды, но матч точно будет напряжённым», — сказал Керимов.

Ещё один прогноз на матч Аргентина — Колумбия: Хамес и Фалькао в Катар не поедут.

Ставка на матч Бразилия — Парагвай.

Где смотреть матч Бразилия — Парагвай?