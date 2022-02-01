Россия — Грузия: где смотреть матч 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу, какие прогнозы

1 февраля сборные России и Грузии встретятся в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2022 по мини-футболу. Встреча состоится в Амстердаме (Нидерланды), начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Матч! ТВ».

Эксперты назвали шансы сборной России стать чемпионом Европы по мини-футболу.

Сборная России — явный фаворит игры. Сделать ставку на победу подопечных Сергея Скоровича предлагается с коэффициентом 1.12. Это около 84% вероятности. Победа Грузии оценивается в 14.50 (6%), ничья по итогам основного времени доступна за 9.15 (10%).



На победу сборной России с форой (-2.5 мяча) можно сделать ставку за 1.75, победа Грузии с форой (+2.5) идёт за 2.25. Коэффициент на «обе забьют» — 1.22, на красную карточку — 3.50, на удаление вратаря — 15.0.



Проход сборной России в полуфинал оценён в 1.07, итоговый успех сборной Грузии идёт за 8.20.

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