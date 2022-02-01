Олимпиада-2022: прогноз Павла Лысенкова на победителя хоккейного турнира

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на хоккейный турнир в рамках Олимпиады-2022 в Пекине.



Ставка: победа Финляндии за 5.00.



«Меня поразила сборная Чехии. У них прилетело только семь человек, поэтому в ворота они поставили своего экипировщика. Остальные хоккеисты прилетят в начале февраля, так как у них в команде пандемия, поэтому на чехов я бы не ставил – ситуация в команде стремная. Коэффициент на победу чехов 9,0, я бы рисковать не стал, потому что они в разобранном состоянии.

Нужно больше золота! Выиграть хоккейный турнир на Олимпиаде могут сразу две команды.

На победу команды Китая дают коэффициент 1000. Можно ради прикола один рубль кинуть в эту сторону. Да, китайцы слабые, но у них очень жесткие карантинные мер, у них никто не болеет. Сборная Китая – это «Куньлунь», а «Куньлунь» недавно обыграл, например, СКА. В этом сезоне «Куньлунь» обыгрывал ЦСКА. Китайцы провели уже четвертую тренировку на своей домашней арене. Если по ходу Олимпиады игроки других команд будут выбывать из-за коронавируса, а китайцы свой здоровый состав удержат, то они вполне могут сотворить сенсацию.



На сборную России дают 2.60. Она поступает умно, что до сих пор занимается на базе в Новогорске. Она прилетит на Олимпиаду 2 февраля, важно не подцепить вирус. Сборная России бережётся, но я бы на ее победу не ставил, а смотрел в сторону сборной Финляндии. В здоровом состоянии ее состав мне кажется самым оптимальным. За победу финнов дают коэффициент 5,00. В ее составе собраны монстрообразные игроки КХЛ, они могут впервые выиграть золото в своей истории. Я прогнозирую победу финнов.



Обязательно следите за новостями перед тем как делать ставки. Самый главный фактор – covid. Но если все будут здоровы, то финны победят», — сказал Лысенков.

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