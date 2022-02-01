Алехандро Табило — Франсиско Черундоло: прогноз Игоря Панкова на матч в Кордове

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Аргентине Алехандро Табило — Франсиско Черундоло.
Ставка: победа Черундоло за 1.72.
«Любители грунта перебрались в Южную Америку, где в аргентинской Кордове стартует первый турнир категории АТР-250. В одном из матчей первого круга сойдутся местный теннисист Франсиско Черундоло и представитель Чили Алехандро Табило. Оба постепенно прогрессируют в туре и явно не прочь покорить топ-100.
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Парни дважды играли между собой, оба раза Черундоло на грунте выигрывал, причем делал это разгромно. С большой долей вероятности, и на старте в Кордове Франсиско одержит верх. Аргентинец сразу после неудачной квалификации Открытого чемпионата Австралии перебрался на грунт, сыграл на двух грунтовых челленджерах и выиграл один из них. То есть игровую практику Франсиско получил. В Кордове проблем с адаптацией быть не должно, так как дважды до этого играл здесь, в прошлом году прошел один круг основной сетки.
Табило был неплох на харде в Австралии, где смог пройти квалификацию мэйджора, достойно отыграл на командном Кубке АТР. Правда, сейчас предстоит переход на грунт, причем играть придется против неудобного соперника и впервые в карьере в Кордове. Думаю, при всех прочих равных в этом матче у Черундоло неплохие шансы пройти во второй круг с учетом всех вводных данных», — сказал Панков.
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