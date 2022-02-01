«Лион» — «Марсель»: во сколько играют, где смотреть и какой прогноз на матч Лиги 1

1 февраля состоится перенесённый матч 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Лион» — «Марсель». Начало встречи — в 23:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2».

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Аналитики считают фаворитами хозяев поля: поставить на победу «Лиона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех «Марселя» эксперты оценили в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 4.22.



Букмекеры сомневаются, что матч «Лион» — «Марсель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Ставка «обе забьют» оценена в 1.98.



Эта встреча должна была состояться ещё 21 ноября 2021 года, но из-за брошенной в голову полузащитника «Марселя» Димитри Пайета бутылки главный арбитр встречи принял решение прервать матч.

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