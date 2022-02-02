Нулевая ничья в матче НХЛ принесла клиенту «Фонбет» 125 тыс. рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку по ходу матча НХЛ «Калгари» — «Ванкувер». В начале матча он поставил на то, что в основное время встречи ни одна из команд не сможет отличиться. Он рискнул суммой в 5 тыс. рублей, букмекер оценил вероятность такого исхода коэффициентом 25.00.

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Игра проходила с преимуществом «Калгари», хозяева льда перебросали соперника в каждом из трёх периодов. Всего же в основное время матча команды нанесли 46 бросков в створ ворот, набрав суммарно 26 минут штрафного времени. Более того, в середине второго периода «Калгари» получил право на буллит, но Джонни Годро его не реализовал.

В итоге Якоб Маркстрём и Тэтчер Демко сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности по итогам 60 минут игры. В овертайме тот же Годро всё-таки принёс «Калгари» победу, но игрока «Фонбет» это уже не волновало.



Ставка клиента БК оказалась успешной, на выплату он получил 125 тыс. рублей.

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