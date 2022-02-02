Буркина-Фасо — Сенегал: где смотреть матч 1/2 финала Кубка Африки, во сколько начало

2 февраля в матче 1/2 финала Кубка Африки сыграют сборные Буркина-Фасо и Сенегала. Начало запланировано на 22:00 мск, в прямом эфире игру покажет «Окко Спорт».
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Букмекеры считают фаворитом сборную Сенегала. Поставить на победу команды Алиу Сиссе в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех буркинийцев эксперты оценили в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 2.90.
Букмекеры уверены, что матч Буркина-Фасо — Сенегал не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.40. Если забьют сенегальцы, сыграет коэффициент 1.30. Гол Буркина-Фасо доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.
Победитель этой встречи сыграет в финале с победителем пары Камерун — Египет.
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