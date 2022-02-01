Россия — Грузия: прогноз Амиржана Муканова на четвертьфинал ЧЕ по мини-футболу

Экс-тренер сборной Казахстана по футзалу Амиржан Муканов сделал прогноз на матч Россия — Грузия в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу.
Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.70.
Где покажут матч Россия — Грузия?
«Обе команды отлично знают друг друга. Были в одной группе в отборочных матчах к Евро, тогда Россия одержала две победы из двух возможных. Добавим к этому, что Купатадзе и Вилиан играют в «Газпроме», а Талес был в «Сибиряке» и «Новой генерации».
Но матч будет очень сложным. Разгром от Испании в последнем матче не должен ввести в заблуждение, грузины до этого поединка уже обеспечили выход из группы, да и по ходу выпустили резерв, что, конечно, отразилось на итоговом результате (0:8).
Уверен, что сегодня грузины будут крайне мобилизованы и тот же травмированный Элисандро станет рвать и метать. Россияне будут прессинговать, и, как мне кажется, стоит особенно плотно играть с Талесом, от которого в основном исходит розыгрыш. Думаю, что второй тайм будет результативнее первого".
Эксперты назвали шансы сборной России стать чемпионом Европы по мини-футболу.
Прогноз на матч Россия — Грузия: встречи с Украиной не избежать.
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