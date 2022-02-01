Россия — Грузия: онлайн-трансляция матча ЧЕ по футзалу, время начала, где покажут

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футзалу-2022 между сборными России и Грузии в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Встреча состоится 1 февраля, начало запланировано на 19:00.
Букмекеры назвали шансы сборной России стать чемпионом Европы по мини-футболу.
Сборная Грузии вышла в плей-офф со второго места в группе, одержав две победы в трёх матчах. Также грузины проиграли команде Испании со счётом 0:8.
Сборная России пробилась в четвертьфинал с первого места в квартете, добыв три победы из трёх возможных. Россияне разгромили команды Словакии (7:1), Хорватии (4:0) и Польши (5:1).
Подопечные Сергея Скоровича считаются явным фаворитом 1/4 финала. Заключить пари на выход россиян в полуфинал предлагается с коэффициентом 1.10, итоговый успех команды Грузии оценивается в 9.30.
Победитель матча Россия — Грузия в полуфинале ЧЕ по мини-футболу сыграет с Украиной.
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