Буркина-Фасо — Сенегал: эксперты назвали фаворита полуфинала Кубка Африки

2 февраля в Камеруне состоится полуфинальный матч Кубка африканских наций Буркина-Фасо — Сенегал. Начало игры — в 22:00 мск.

Где смотреть матч Буркина-Фасо — Сенегал?

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение сборной Сенегала: поставить на победу номинальных гостей можно с коэффициентом 1.83. Успех Буркина-Фасо оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью по итогам 90 минут принимаются за 3.00.



Аналитики не ждут высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 2.68.

Выход сборной Сенегала в финал оценён в 1.37, проход Буркина-Фасо доступен за 3.23.

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