Буркина-Фасо — Сенегал: эксперты назвали фаворита полуфинала Кубка Африки

2 февраля в Камеруне состоится полуфинальный матч Кубка африканских наций Буркина-Фасо — Сенегал. Начало игры — в 22:00 мск.
Где смотреть матч Буркина-Фасо — Сенегал?
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение сборной Сенегала: поставить на победу номинальных гостей можно с коэффициентом 1.83. Успех Буркина-Фасо оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью по итогам 90 минут принимаются за 3.00.
Аналитики не ждут высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 2.68.
Выход сборной Сенегала в финал оценён в 1.37, проход Буркина-Фасо доступен за 3.23.
Прогноз Александра Мостового на матч «Валенсия» — «Кадис».
Лапорта: Дембеле предпочёл остаться в «Барсе». Это не пойдёт на пользу ни ему, ни клубу.
Роналдо рассказал, кого считает лучшим нападающим мира на данный момент.
- 2 февраля 2022
-
08:00
-
00:26
- 1 февраля 2022
-
21:02
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 31 января 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:44
-
17:11
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
11:00
-
10:00