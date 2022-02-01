Эксперты оценили шансы сборной России выиграть ЧЕ по мини-футболу после победы над Грузией

Сборная России по футзалу выиграла у команды Грузии в 1/4 финала чемпионата Европы в Нидерландах. Игра завершилась со счётом 3:1.

Россия — Украина: эксперты назвали фаворита полуфинала ЧЕ по футзалу.

Подопечные Сергея Скоровича вышли в полуфинал, где сразятся с командой Украины. Матч состоится 4 февраля.

На данный момент известны имена трёх полуфиналистов турнира — это сборные России, Украины и Португалии. Оставшуюся путёвку сегодня разыграют команды Испании и Словакии (начало — в 22:00 мск).

Букмекеры обновили линию на победителя турнира. Сборная России считается главным фаворитом — ставки на россиян принимаются с коэффициентом 2.40. При успехе выигрыш с 1000 рублей составит 2400 рублей.

Ниже оценены шансы Испании (2.85) и Португалии (3.30). Итоговый успех Украины оценивается в 16.0, а Словакии — в 80.0.

Россия — Украина: когда играют, во сколько начало полуфинала ЧЕ по мини-футболу.

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