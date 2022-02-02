ЧЕ по мини-футболу: кто вышел в полуфинал, с кем сыграет сборная России, все пары

На чемпионате Европы по мини-футболу в Нидерландах завершилась стадия 1/4 финала. В борьбе за трофей остались четыре сборные — России, Украины, Испании и Португалии.
Россия — Украина: эксперты оценили шансы команд в полуфинале ЧЕ по футзалу.
В полуфинале чемпионата Европы по футзалу сборная России сыграет с командой Украины, а сборная Испании померяется силами с Португалией.
Обе встречи состоятся 4 февраля в Амстердаме. Одна из них начнётся в 16:30 мск, другая — в 19:30 мск. Точное расписание будет объявлено позже. Игру Россия — Украина в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Финал и матч за третье место пройдут 6 февраля.
В четвертьфинале сборная России сломила сопротивление Грузии (3:1), команда Украины оказалась сильнее Казахстана (5:3), сборная Испании разгромила Словакию (5:1), а команда Португалии выиграла у Финляндии (3:2).
Вратарь Путилов прокомментировал свой сейв в концовке четвертьфинала с Грузией.
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