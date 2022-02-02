Россия — Украина: эксперты оценили шансы команд в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

4 февраля в Амстердаме сборные России и Украины сойдутся в полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Где покажут матч Россия — Украина на ЧЕ по футзалу?

В четвертьфинале сборная России выиграла у команды Грузии со счётом 3:1, а сборная Украины оказалась сильнее команды Казахстана — 5:3.

Подопечные Сергея Скоровича считаются явным фаворитом полуфинала. Сделать ставку на победу сборной России в основное время предлагается с коэффициентом 1.43. Это примерно 65% вероятности.

Победа сборной Украины доступна за 4.95 (20%), а ничья к исходу основного времени — за 6.15 (15%). Проход сборной России в финал идёт за 1.25, победа Украины с учётом дополнительного времени и серии пенальти — за 3.75.

Гол на первой минуте оценён в 6.80, победа сборной России в каждом тайме — в 2.70.

Эксперты назвали фаворита ЧЕ по мини-футболу перед полуфиналами.

Червиченко: сборная России отнесётся к полуфиналу спокойно, украинцы будут напичканы дополнительно.

Россия и Украина сыграют в полуфинале Евро по мини-футболу. Это вообще законно?