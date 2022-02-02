Эксперты оценили шансы Овечкина прервать безголевую серию в матче с «Эдмонтоном»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не может набрать очки на протяжении четырёх матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Где покажут матч «Вашингтон» — «Эдмонтон»?
36-летний хоккеист оформил дубль в игре с «Оттавой» (3:2 ОТ), после чего уходит со льда без очков в четырёх встречах кряду. Несмотря на это, Овечкин сохраняет пятое место в гонке бомбардиров с 58 очками, а также занимает третье место в списке лучших снайперов лиги с 29 голами.
Эксперты назвали шансы восьмого номера «Кэпиталз» прервать сухую серию в домашнем матче с «Эдмонтоном», который пройдёт 3 февраля. Ставки на гол в исполнении Овечкина принимаются с коэффициентом 2.10: в случае успеха с 1000 рублей вы получите 2100 рублей.
Если Овечкин откроет счёт в матче, зайдёт коэффициент 6.00. Тотал больше 1.5 очка лидера «столичных» доступен за 2.55. Победа «Вашингтона» в основное время при голе Овечкина идёт за 3.80.
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