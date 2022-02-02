Россия — Украина, мини-футбол: когда играют, время начала матча ЧЕ по футзалу, кто фаворит

В полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу встретятся сборные России и Украины. Матч состоится в Амстердаме (Нидерланды), команды выйдут на паркет в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты назвали фаворита ЧЕ по футзалу перед полуфиналами.

Шансы сборной России на попадание в финал оцениваются гораздо выше. Сделать ставку на победу подопечных Сергея Скоровича в основное время можно за 1.43: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1430 рублей.

Победа команды Украины оценивается букмекерами в 4.80, а ничья после 40 минут идёт за 5.85. Ставки на автогол принимаются с коэффициентом 4.00, вероятность послематчевой серии пенальти оценена в 14.0.

В другом полуфинале ЧЕ-2022 по футзалы сыграют сборные Испании и Португалии. Финал и матч за третье место состоятся 6 февраля.

Прогноз на матч Россия — Украина с коэффициентом 2.20.

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