Буркина-Фасо — Сенегал: прогноз Ивана Млечного на матч 1/2 финала Кубка Африки

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка африканских наций Буркина-Фасо — Сенегал.



Ставка: победа Сенегала с форой (-1) за 2.81.

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«Подходит к финишу Кубок африканских наций, хочется поговорить о матче Буркина-Фасо – Сенегал.



У сборной Сенегала очень большое количество футболистов, которые играют в топовых чемпионатах, там практически нет каких-то неизвестных людей. Вы всех их знаете, они играют в топовых лигах, в каждой линии поля есть по звезде, которая способна давать результат – Кулибали, Менди, Мане. Сборная Сенегала на данный момент является главным фаворитом этого турнира.



Что касается Буркина-Фасо, то эта команда уже достаточно громкую сенсацию сделала, пройдя так далеко. У этой сборной не такой хороший подбор игроков, поэтому я думаю, что на этой стадии турнира для неё всё закончится. Буркина-Фасо мало забивает, но умудряется и мало пропускать.



Сборная Сенегала на групповом этапе плохо себя проявила, но по ходу стадии плей-офф набирает ход. Я думаю, что всё это продолжится. Мой прогноз – победа Сенегала с форой (-1). Ждём эту сборную в финале», — сказал Млечный.

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