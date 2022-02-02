Диего Шварцман — Хуан Пабло Фикович: прогноз Павла Кириченко на матч турнира в Кордове

Профессиональный каппер Павел Кириченко сделал ставку на матч турнира АТР в Кордове между Диего Шварцманом и Хуан Пабло Фиковичем.
Ставка: Фикович сделает минимум 2 брейка за 1.66.
«Большой грунтовый отрезок теннисного календаря делает первый шаг на турнире в Кордове (Аргентина).
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Предлагаю для ставки матч двух местных игроков — Шварцмана и Фиковича. Фаворит очевиден, но есть у Диего Шварцмана известная всем любителям тенниса ахиллесова пята. Речь о слабой подаче, которая компенсируется отличным приемом. У Шварцмана это будет первый матч на грунте в сезоне.
Фикович прошел квалификацию, прибился к кортам. Это важный фактор с прицелом на возможную борьбу, может даже и локальную в любом сете. Считаю, что сделать два брейка на подаче Шварцмана по силам Фиковичу. А правильный коэффициент на такой исход, по моему мнению, не должен превышать 1.50 — 1.55 в данном случае», — сказал Кириченко.
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