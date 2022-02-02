«Вашингтон» — «Эдмонтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Вашингтон» и «Эдмонтон».



Ставка: победа «Вашингтона» в основное время за 2.21.



«Вашингтон» порадовал, когда победил «Даллас» в гостях (5:0) – в тот день, когда поднимали свитер Сергея Зубова.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Эдмонтон»?

Теперь вот «Кэпиталз» одержали волевую победу в Питтсбурге (4:3 ОТ), причем защитник Дмитрий Орлов сделал дубль.



Да, для «Вашингтона» это будет второй матч за два дня. Да, Александр Овечкин не набирает очки уже в четырёх играх подряд. Но в целом столичная команда поймала кураж, тем более что принимает не просто «Эдмонтон», а Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля — двух лучших бомбардиров лиги последних лет.



Наверняка Овечкин захочет тряхнуть стариной перед такими гостями, показав, кто в доме батя.



У «Эдмонтона» была серия из четырёх побед, но в последнем матче он оступился в Оттаве (2:3 ОТ). Кстати, не всегда у «Ойлерз» прям зашкаливают тоталы. Такая игра в четыре-пять шайб для них вполне типична.



Я бы в этом матче взял кэф 2.21 на то, что «Вашингтон» победит в основное время. Верим в то, что «Кэпиталз» на волне уверенности хлопнут «Эдмонтон», которому может не хватить глубины состава», — сказал Лысенков.

Прогноз Павла Лысенкова на матч «Чикаго» — «Миннесота» с коэффициентом 2.43.

Ещё одна ставка на матч «Вашингтон» — «Эдмонтон»: Овечкин останется в тени Макдэвида и Драйзайтля.

Орлов рассказал, как забил победный гол «Питтсбургу».