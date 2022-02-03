Дамир Джумхур — Николоз Басилашвили: прогноз Тимура Волкова на матч турнира в Монпелье

Профессиональный каппер Тимур Волков дал прогноз на матч турнира в Монпелье Дамир Джумхур — Николоз Басилашвили.



Ставка: победа Басилашвили за 1.65.



«За выход в четвертьфинал на турнире серии АТР-250 в Монпелье сразятся 152-я ракетка мира Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины и грузинский теннисист Николоз Басилашвили.

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Дамир в этом сезоне набрал неплохую форму и хоть немного стал напоминать себя образца тех лет, когда выигрывал турниры АТР в Питере и Москве. Ну будем откровенны, Джумхур уже давненько является игроком уровня «челленджеров», даже там не добиваясь особых успехов. В этом сезоне побеждает чаще, чем проигрывает, но все победы были над игроками, которые по уровню сопоставимы Дамиру. Гулбис, Бергс, Хиджиката, Лааксонен, Молчан — разве что последние двое иногда играют на более высоком уровне, но всё равно завсегдатаи «челленджеров».



У грузина серьёзная серия из поражений, 6 встреч Николоз не знает радости побед. 4 матча пришлось на этот сезон, парочка — на прошлый. Но уровень соперников совершенно иной. В концовке 2021 года Николоз уступил Берреттини и Маннарино, а в этом сезоне снялся против Циципаса, проиграл Шварцману и дважды в серьёзной борьбе уступил Энди Маррею. Да, Басилашвили далеко не в лучшей форме, но и сказать, что он откровенно плох, тоже нельзя.



В предстоящем поединке я вижу фаворитом теннисиста из Грузии и считаю разумным брать его победу за коэффициент 1.65. Басилашвили по уровню тенниса заметно превосходит Джумхура, всё-таки Нико занимает 21-ю строчку в рейтинге АТР и играет на более высоких скоростях, нежели босниец», — сказал Волков.

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