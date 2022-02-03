«Реал Сосьедад» — «Бетис»: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/4 финала Кубка Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Бетис».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.



«Это будет очень хорошая игра. В этом году команды выступают очень достойно, составы сильные. У «Сосьедада» очень опытный коллектив с хорошими футболистами, которые уже много чего добились. Команда отлично играет с мячом, контролирует его и показывает зрелый футбол.

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«Бетис» — главное открытие в Испании этого года. Команда идёт на третьем месте. У неё также очень сильный подбор футболистов, её игра впечатляет.



Шансы равны. Хотя «Реал Сосьедад» играет дома, у хозяев будет небольшое преимущество.



Обе команды были на ходу до паузы на сборные. Как правило, после такого перерыва матчи (особенно кубковые) очень тяжело даются.



Думаю, что обе команды здесь не захотят рисковать. Борьба будет идти за контроль мяча и моментов будет мало.



Для меня загадка, кто пройдёт в полуфинал. А вот в том, что моментов и голов будет немного, я не сомневаюсь», — сказал Мор.

Ставка на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 3.35.

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