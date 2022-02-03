«Атлетик» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на игру Кубка Испании 3 февраля

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2021/2022 «Атлетик» — «Реал».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.



«В первую очередь стоит исходить из того, что у мадридского «Реала» много южноамериканских легионеров, которые, в отличие от футболистов европейских сборных, ездили в расположение своих национальных команд и прямо сейчас там находятся.

Ставка на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 3.35.

Примерно в те же дни будут играть и сборная Бразилии, и Уругвая, а там будет много игроков из «Реала», таких как Милитао, Винисиус, Родриго, Вальверде. Марсело не играет за сборную, но он дисквалифицирован.



Очень много потерь, но есть и травмированные. Я так понимаю, что не сыграет Карим Бензема. Он продолжает тренироваться по индивидуальному графику. Также тренировки в общей группе пропускали Менди, Карвахаль, Асенсио. Их состояние оставляет желать лучшего.



Сейчас отличный момент для «Атлетика» дать бой «Реалу». Всё это можно сделать при своих болельщиках. У «Атлетика» сборников нет. Там играют только представители Страны Басков, а сборная Испании не играла на этой неделе.



Мне кажется, что это будет малорезультативный матч. Карим Бензема не сыграет, а «Атлетик» — низовая команда, которая и мало забивает, и мало пропускает. В испанском чемпионате после «Севильи» они пропустили меньше всего. Совсем недавно они играли в Саудовской Аравии. Тогда «Реал» победил со счётом 2:0, то есть снова был низовой матч. Тотал меньше 2.5 мяча здесь просматривается.



В команде из Бильбао понимают, что в этом сезоне вполне можно побороться за трофей, так как «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» уже вылетели. По сути, те две команды, которые встретятся в этом матче, являются самыми титулованными из оставшихся. Не то чтобы это досрочный финал, но что-то похожее на это.



Для «Атлетика» это будет сумасшедшая мотивация. Для них это главный матч сезона, а для «Реала» через 2 недели будет главный матч сезона с «ПСЖ». Думаю, что Карло Анчелотти формирует силы команды так, чтобы она вышла на пик как раз на матч Лиги чемпионов. Прямо сейчас, думаю, «Реал» не так силён, как через две недели.



«Атлетик» способен на сенсацию. Мне кажется, что здесь можно поставить на то, что «Атлетик» не проиграет. За это даётся 1.75. Но можно пойти дальше и совместить две мои ставки. То есть взять 1Х и добавить тотал матча меньше 3.5 мяча. За это дают уже 2,37. Мне кажется, что это вполне валуйная ставка», — сказал Вишневский.

Где смотреть матч «Атлетик» — «Реал»?

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Прогноз Александра Мостового на матч «Атлетик» — «Реал».