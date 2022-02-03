«Атлетик» — «Реал»: прогноз Ивана Млечного на четвертьфинальный матч Кубка Испании

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании cезона-2021/2022 «Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид.



Ставка: проход «Реала» за 1.75.



«Кубок Испании продолжает радовать нас интересными матчами, и сейчас хочется поговорить про встречу между «Атлетиком» и «Реалом».

Где покажут матч «Атлетик» — «Реал»?

Сразу хочется сказать, что «Атлетик», безусловно, кубковая команда, особенно если посмотреть на последние два года. «Баски» были в финале двух кубков Испании, дважды выходили в финал Суперкубка Испании и один раз его даже выиграли. Но всё же соперник по 1/4 им достался самый неудобный. Ведь ещё и месяца не прошло с того момента, как команды играли между собой в финале Суперкубка Испании, и тогда верх одержали «сливочные», по сути, решив всё ещё в первом тайме. Не думаю, что расклад сил может как-то поменяться за такой короткий срок, тем более что уж очень много травмированных футболистов в составе «Атлетика».



«Реал» проводит очень хороший сезон на всех фронтах. Команда продолжает лидировать в чемпионате, правда, и ошибки случаются. Совсем недавно «Реал» умудрился сыграть вничью с «Эльче», но, даже проигрывая 0:2 к 82-й минуте, подопечные Анчелотти собрались и вырвали ничью. На бумаге, естественно, главным фаворитом выглядит мадридский «Реал», но тут главный вопрос в том, захотят ли «сливочные» при таком плотном графике распыляться на Кубок при условии, что у них ещё игры в чемпионате и противостояние в Лиге чемпионов с «ПСЖ».



Но всё же мне кажется, что даже малой кровью, но мадридский «Реал» должен проходить в следующий этап. «Атлетик» является главным соперником для мадридцев из тех команд, которые остались в нынешнем розыгрыше, поэтому не думаю, что в этом матче «Реал» даст слабину при условии, что дальнейшее продвижение по турниру выглядит достаточно лёгким. Мой прогноз на этот матч — в следующую стадию пройдёт «Реал», — сказал Млечный.

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Прогноз Александра Мостового на матч «Атлетик» — «Реал».