Россия — Украина: где смотреть матч 1/2 чемпионата Европы по мини-футболу, какие прогнозы

В полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу встретятся сборные России и Украины. Матч состоится в Амстердаме (Нидерланды), команды выйдут на паркет в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты назвали фаворита ЧЕ по футзалу перед полуфиналами.
Шансы сборной России на попадание в финал оцениваются гораздо выше. Сделать ставку на победу подопечных Сергея Скоровича в основное время можно за 1.43: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1430 рублей.
Победа команды Украины оценивается букмекерами в 4.80, а ничья после 40 минут идёт за 5.85. Ставки на автогол принимаются с коэффициентом 4.00, вероятность послематчевой серии пенальти оценена в 14.0.
В другом полуфинале ЧЕ-2022 по футзалу сыграют сборные Испании и Португалии. Финал и матч за третье место состоятся 6 февраля.
Россия и Украина сыграют в полуфинале Евро по мини-футболу. УЕФА в шоке.
Ставка на матч Украина — Россия с коэффициентом 2.20.
Александр Мостовой: хочу увидеть матч сборных России и Украины в большом футболе.
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