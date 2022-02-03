«Атлетик» — «Реал» Мадрид: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Испании, кто победит, ставки

Сегодня, 3 февраля, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания) состоится матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2021/2022 между «Атлетиком» и мадридским «Реалом». Встреча начнётся в 23:30 мск.
Ставка на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 3.35.
На территории России встречу в прямом эфире можно будет увидеть на онлайн-платформе MEGOGO.
Аналитики считают фаворитом матча гостей. Поставить на победу подопечных Карло Анчелотти можно с коэффициентом 2.42. На успех «Атлетика» принимаются ставки за 3.06. Ничья оценивается в 3.50.
Букмекеры не уверены в высокой результативности матча. Поставить на тотал больше 2.5 можно за 1.94, а тотал меньше 2.5 — за 1.96. Поставить на «обе забьют» предлагают с коэффициентом 1.75.
Самый вероятный счёт, по оценке аналитиков, — это ничья в основное время со счётом 1:1. Коэффициент на этот исход — 6.00.
Прогноз Александра Вишневского на матч «Атлетик» — «Реал» с коэффициентом 3.60.
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