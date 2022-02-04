Церемония открытия Олимпиады — 2022 в Пекине: где смотреть онлайн, кто комментатор

Олимпийские игры – 2022 в Пекине будут официально открыты в пятницу, 4 февраля. Церемония открытия Олимпиады пройдёт на национальном стадионе «Птичье гнездо».

Третьяк: на Играх в Пекине сборная России по хоккею обязана защитить титул.

Видеотрансляцию церемонии открытия онлайн можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1». Начало — в 15:00 по московскому времени. Комментировать церемонию открытия будет Дмитрий Губерниев.



На Олимпийских зимних играх в Пекине Команду ОКР представят 213 спортсменов, которые будут бороться за медали во всех видах программы. Соревнования пройдут с 5 по 20 февраля.



Знаменосцами команды ОКР на церемонии открытия Олимпийских игр — 2022 в Пекине станут серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачёв.

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