Жоао Соуса — Даниэль Альтмайер: прогноз Павла Кириченко на матч турнира в Пуне

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил ставку на матч турнира в Пуне между Соусой и Альтмайером.



Ставка: Соуса выиграет минимум сет за 1.63.



«Традиционный в начале сезона хардовый турнир в Индии проходит в Пуне. Состав после «Большого шлема» довольно посредственный, поэтому «челленджеристы» бьются за нормальные призовые и рейтинговые очки.

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Пятница — день четвертьфиналов. Выделил для ставки матч Соусы и Альтмайера — считаю, что немец здесь немного переоценен. Аргументов вести его фаворитом за 1.5 я не вижу. В прошлом сезоне Даниэль имеет намного более качественный баланс побед-поражений, но подавляющее большинство успехов связано с грунтом. Были успехи и на хардовых челленджерах, но тут и Соуса может похвастать тем же. Глобальной разницы в результатах на харде не вижу. На старте этого сезона немецкий теннисист также не показывает уровень заметно выше, по сравнению с Жоао. Поражения грунтовикам Монтейро и Баесу были в статусе небольшого фаворита по линии, ну а победы над Гуннесвараном и Алботом явно не повод взвинчивать рейтинги.



Теннис у Альтмайера довольно агрессивный, а Соуса умеет играть вторым номером — против мощного Магера он это делал весь матч. Поэтому более чем за 1.60 сета португальца, по моему мнению, здесь выглядит выбором достойным для игры», — сказал Кириченко.

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