Россия — Украина: прогноз Дмитрия Козьбана на матч ЧЕ по мини-футболу

Украинский футболист Дмитрий Козьбан дал прогноз на матч 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Украина.
Ставка: Украина не проиграет за 3.60.
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«На групповой стадии Украина с 3 очками стала второй в квартете А. Наша сборная проиграла Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), но с крупным счетом победила сербов (6:1). Россия с 9 очками стала первой в группе С. Россияне победили словаков (7:1), хорватов (4:0) и поляков (5:1).
В раунде плей-офф Украина со счетом 5:3 обыграла Казахстан. За украинскую команду голы забивали Шотурма, Корсун, Зварич, Разуванов и Лебедь, что позволило «желто-синим» выйти в полуфинал. А Россия выиграла со счётом 3:1 в поединке с Грузией.
Матч Украина – Россия состоится в Амстердаме. Я поставлю на то, что в основное время наши не проиграют России», – сказал Козьбан.
Эксперты оценили вероятность красной карточки в матче Россия — Украина.
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