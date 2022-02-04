Бывший вратарь сборной России по футзалу Степанов дал прогноз на матч Украина — Россия

Экс-вратарь сборной России по мини-футболу Павел Степанов сделал прогноз на матч Украина — Россия в полуфинале чемпионата Европы по футзалу.

Ставка: сборная России победит в первом тайме за 1.55.

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«Нельзя сказать, что у сборной России все соперники на ЧЕ были высокого класса, Украину к грандам тоже не относят. Она любит действовать вторым номером, этим похожа на Грузию. Основное внимание украинцы уделят защите, при этом будут рассчитывать на контратаки. Этот рецепт и позволил добиться результата в четвертьфинале с Казахстаном. Ключевой момент — как быстро мы сможем эту оборону вскрыть. Отыгрывать Украине будет тяжело. Не хочу обижать соперников, но атакующая мощь у них не самая большая.

А вот защита на уровне, вратарь Кирилл Ципун в порядке. И всё же если мы забьём до перерыва один-два мяча, основная часть вопросов отпадёт. Нужно успешно сыграть против низкого оборонительного блока соперника и не давать ему убегать в контратаки. Чем раньше взломаем защиту украинцев, тем проще станет потом. Ведь сборной Украины придётся раскрываться, рисковать.



Разумеется, многое будет зависеть от «стандартов». Надо сделать то, что не смог Казахстан – взломать оборону. А с Португалией или Испанией пойдёт совсем другая игра», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Соколовым.

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