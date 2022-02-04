«МЮ» — «Мидлсбро»: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка Англии

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка Англии «МЮ» — «Мидлсбро».



Ставка: победа «Мидлсбро» с форой (+1) в 1-м тайме за 1.35.



«У «МЮ» сейчас явно не всё в порядке и в команде, и в клубе. Команда в одночасье потеряла 50-миллионного игрока — Гринвуда, которого выпустили под залог, но он вряд ли уже сыграет за «МЮ».

Какой канал покажет матч «МЮ» — «Мидлсбро»?

Из-за этой истории не отпустили в аренду Лингарда. В целом атмосфера в команде не очень, нет приобретений. Никем команда не усилилась, но игра оставляет желать лучшего. Хватает уже и недовольных новым тренером. Насколько мне известно, летом руководство клуба будет искать замену Рангнику.



Что касается «Боро», то собралась хорошая, крепкая команда. Она претендует на повышение в классе и выход в АПЛ. Думаю, что команда Криса Уайлдера будет до последнего бороться за этот шанс. Думаю, что как минимум до перерыва «Боро» будет достойно выглядеть на «Олд Траффорд».



Даже если и проиграет, то не больше чем в один мяч. Только вот собрались игроки «МЮ», которые были то в Дубае, то ещё где, поэтому нужно какое-то время, чтобы вернуться в игровой ритм, а «Мидлсбро» всё это время играл. Так что берём «Боро» в первом тайме с форой (+1)», — сказал Петросьян.

Роналду примет решение о будущем в «МЮ» после назначения нового главного тренера.

Ляказетт обратился к Обамеянгу, который сменил «Арсенал» на «Барселону».

Погба намерен перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал».