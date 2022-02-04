«Интер» — «Милан»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Экс-игрок «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на матч «Интер» — «Милан».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.16.
«Команда Индзаги ушла на перерыв с 53 очками. Отрыв от двух преследователей составляет четыре балла. Собственно, одной из команд, которые пытаются ещё догнать «Интер», и является «Милан». Он в последних турах пару раз оступился и теперь отстаёт от «Наполи» по дополнительным показателям.
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При любых раскладах в чемпионате это была бы встреча с приставкой «топ». Миланское дерби – всегда зрелищно и захватывающе. Но, конечно, турнирное положение окрашивает их противостояние в новый оттенок. Почти всех в чемпионате команда Индзаги способна обыграть. Но вот с подопечными Пиоли у неё всё-таки могут возникнуть проблемы.
В общем, встречаются два географических соседа и два претендента на скудетто. Дерби всегда тяжело прогнозировать. Оттолкнусь от недавней игры «Интера» и «Аталанты». Бергамаски тогда выглядели очень неплохо. Однако победителя они выявить не смогли и закончили встречу со счётом 0:0.
Так что я предположу, что и сейчас игра не будет искромётной. Слишком велика цена потери очков. Много рисковать обе команды точно не станут. Наступлю себе на горло и предложу поставить на тотал меньше 2.5 мяча».
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