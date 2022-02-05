Смешанная эстафета на ОИ-2022: какой канал покажет, прямая трансляция, где смотреть онлайн

Сегодня, 5 февраля, на Олимпиаде в Пекине состоится смешанная эстафета по биатлону — 4×6 км. Начало — в 12:00 мск. В прямом эфире гонку покажет Первый канал. Также смешанную эстафету можно будет посмотреть на официальном сайте Первого канала.

Прогноз Ольги Зайцевой на смешанную эстафету в биатлоне.

Ранее букмекеры дали свой прогноз: наибольшие шансы на победу имеет сборная Норвегии, поставить на скандинавов предлагают за 2.35. В тройку фаворитов также входят сборная Швеции (3.20) и сборная Франции (3.74). Следом идёт команда России (14.00). За ними в списке претендентов находятся Германия и Беларусь (по 16.00). Заключить пари на сборную Италии можно за 25.00, а на команду из Австрии — за 50.00.



Напомним, в состав сборной России вошли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, а также Эдуард Латыпов.

Васильев рассказал, кого заменил бы в составе сборной России на смешанную эстафету на ОИ-2022.

Прогноз Светланы Слепцовой на смешанную эстафету.

Александр Тихонов: я бы Васнецовой язык отрезал за жалобы.