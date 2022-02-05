«Интер» — «Милан»: прямая трансляция дерби, где смотреть онлайн, какой канал покажет

5 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Милан». Начало игры — в 20:00 мск. Встречу в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале «Матч ТВ».
Прогноз Виктора Гусева на матч «Интер» — «Милан».
Ранее эксперты дали свой прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев. Поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 1870 рублей. Победа «Милана» оценивается букмекерами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.05.
Аналитики также уверены, что миланское дерби получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.
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