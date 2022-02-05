«Бавария» — «РБ Лейпциг»: где смотреть матч Бундеслиги, онлайн трансляция, прямой эфир

Сегодня, 5 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 20:30 мск. Встречу в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Прогноз на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг»: пощады не будет.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «РБ Лейпциг» оценён экспертами в 7.50. Ставки на ничью принимаются за 5.65.



Аналитики при этом уверены, что центральный матч 21-го тура Бундеслиги получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

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