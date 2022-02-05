Буркина-Фасо — Камерун: где смотреть онлайн матч за 3-е место КАН-2022, прямая трансляция

Сегодня, 5 февраля, пройдёт матч за третье место на Кубке африканских наций — 2022 Буркина-Фасо — Камерун. Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Прямая трансляция матча из Камеруна будет доступна к просмотру в онлайн-кинотеатре «Okko».

Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитам сборную Камеруна. Сделать ставку на команду-хозяйку турнира можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, что примерно равно 49% вероятности. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 2020 рублей. Заключить пари на победу сборной Буркина-Фасо можно с коэффициентом 3.74 — 26% вероятности. Ставки на ничью по итогам 90 минут принимают за 3.48 (28%).

Напомним, что камерунцы уступили в полуфинале сборной Египта, проиграв в серии послематчевых пенальти 1:3 (основное и дополнительное время закончилось нулевой ничьей). Команда Буркина-Фасо оказалась слабее сборной Сенегала (1:3) на этой же стадии.