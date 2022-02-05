«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: прямая трансляция матча Кубка Англии, где смотреть онлайн

Сегодня, 5 февраля, пройдёт матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» – «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 18:00 мск. Прямая трансляция с «Этихада» будет доступна к просмотру на телеканале «Матч Футбол 2».

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Букмекеры уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18, что приблизительно равно 85% вероятности. Победа «Фулхэма» оценена аналитиками в 18.75 (5%). Пари на ничью по итогам основного времени принимаются за 9.40 (10%).

«Манчестер Сити» на данный момент лидирует в АПЛ, набрав 57 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет девять баллов. Лондонский «Фулхэм» в свою очередь занимает первое место в Чемпионшипе — втором по значимости футбольном дивизионе Англии.

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