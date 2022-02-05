США — Россия на Олимпиаде в Пекине: где смотреть матч женских сборных, прямая трансляция

Сегодня, 5 февраля, состоится матч группового этапа хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 среди женщин США — Россия. Первое вбрасывание запланировано на 16:10 мск. Телетрансляцию встречи можно будет найти на калане «Матч! Арена».
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Эксперты уже дали свой прогноз, они считают явным фаворитом сборную США. Сделать ставку на победу американской команды с форой (-6) в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Если сборная России забьёт гол, сыграет коэффициент 2.81. Со ставки в 1000 рублей в этом случае выигрыш составит 2810 рублей.
В первом матче на Олимпийских играх американские спортсменки разгромили сборную Финляндии со счётом 5:2. Россиянки с тем же счётом обыграли сборную Швейцарии.
Напомним, предыдущая очная встреча сборных завершилась со счётом 6:0 в пользу американской команды.
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