Эксперты оценили шансы сборной России на медали в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Сегодня, 5 февраля, на Олимпиаде в Пекине состоится смешанная эстафета по биатлону — 4×6 км. Начало — в 12:00 мск.

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Эксперты считают, что наибольшие шансы на победу в гонке имеет сборная Норвегии, поставить на скандинавов предлагают за 2.35. В тройку фаворитов также входят сборная Швеции (3.20) и сборная Франции (3.74). Команда России идёт следом (14.00).

Также в списке претендентов находятся Германия и Беларусь (по 16.00). Заключить пари на сборную Италии можно за 25.00, а на команду из Австрии — за 50.00.

Если российские спортсмены финишируют в тройке, сыграет коэффициент 3.50, что приблизительно равно 28% вероятности. Напомним, в состав сборной России вошли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, а также Эдуард Латыпов.

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