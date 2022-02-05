«Интер» — «Милан»: где смотреть миланское дерби, во сколько начало, какой канал покажет

5 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Милан». Начало игры — в 20:00 мск. Встречу в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале «Матч ТВ».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Интер» — «Милан».

Ранее эксперты дали свой прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев. Поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 1870 рублей. Победа «Милана» оценивается букмекерами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Напомним, «Милан» на данный момент занимает третье место в чемпионате Италии. Подопечные Стефано Пиоли в 23 матчах набрали 49 очков. Команда Симоне Индзаги в 22 матчах набрала 53 очка и пока возглавляет турнирную таблицу в Серии А.

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