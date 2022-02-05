Виктор Гусев дал прогноз на миланское дерби «Интер» — «Милан» в Серии А

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч чемпионата Италии между «Интером» и «Миланом».
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.67.
«Команды в турнирной таблице разделяют всего четыре очка, многое на кону. «Интер» лидирует, а «Милан» делит с «Наполи» второе-третье места. «Интер» великолепно провёл декабрь — шесть побед, все всухую.
Где покажут матч «Интер» — «Милан»?
После наступления Нового года темп сбавили — было несколько тяжёлых побед, была ничья. Но главный матч подопечные Симоне Индзаги выиграли — дожали «Ювентус» и стали обладателями Кубка Италии.
«Милан» мощно стартовал, долгое время лидировал, но постепенно результаты просели. Календарь у «Милана» дальше неплохой, варианты есть. В случае победы отставание сократится до одного очка. К тому же на стадионе «Джузеппе Меацца» теперь новый газон. Надеюсь, он поможет футболистам показать максимум. Думаю, «Милан» пойдёт вперёд, а «Интер» не станет сидеть в защите».
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