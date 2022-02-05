«Фиорентина» — «Лацио»: ставка Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Фиорентина» – «Лацио».
Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.97.
«В 24-м туре Серии А нас ждёт игра «Фиорентины» и «Лацио». Обе команды борются за попадание в еврокубковую зону. И сейчас обе они идут как раз за пределами топ-6.
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Примечательно, что они не только соседствуют в таблице. У них ещё и равное количество очков – 36. Отставание от «Ромы» с шестого места у клубов тоже равное – два балла. Даже четыре последних тура они провели одинаково – ничья, поражение, победа и снова ничья.
«Лацио», конечно, сильно хочет попасть в еврокубки. Для него находиться за пределами топ-6 – неудача. «Фиорентина» в этом плане более расслаблена. Она в этом сезоне показывает отличные результаты.
Хотя в прошлом месяце произошло довольно важное событие для двух команд в Серии А. «Ювентус» купил нового форварда за огромные деньги. А как раз «Фиорентина» лишилась главного голеадора, который помогал ей набирать очки — Влаховича. Так что сейчас не совсем ясно, как станут играть «фиалки» без главной звезды. На Александра Кокорина они почти не рассчитывают.
У обеих команд ещё есть шансы на повышение в турнире. Так что они будут играть на победу. Во Флоренции сейчас гостям тяжело сражаться. Но «Лацио» уже вынужден идти ва-банк. Снова терять очки ему никак нельзя.
Учитывая турнирное положение команд, думаю, нас ждёт зрелищная игра. Предложу поставить на голы. Моя ставка – обе команды забьют + тотал больше 2.5 мяча».
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