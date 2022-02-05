«Монако» — «Лион»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Франции

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Франции «Монако» — «Лион».
Ставка: ничья за 3.86.
«Монако» в очередной раз не оправдал надежды болельщиков – представители Лазурного берега провалили старт сезона. Монегаски не смогли пройти в Лигу чемпионов, вслед за чем провалили выступления в Лиге 1.
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За 22 тура красно-белые добыли девять побед и шесть ничьих, что принесло 33 очка и восьмую позицию. Есть и хорошие новости – южане успешно сыграли в Лиге Европы, где заняли первое место в группе и вскоре стартуют в плей-офф.
На счету «Лиона» также первое место в группе ЛЕ, где команда обошла «Рейнджерс», пражскую «Спарту» и «Брондбю». В чемпионате Франции «ткачи» добыли девять побед и восемь мирных исходов, что соответствует 34 баллам — это на один больше, чем у сегодняшнего противника.
Статистика последних очных встреч — на стороне «Лиона», который и сегодня выглядит очень мощно. Я считаю, что сегодня встречаются равные команды, которые не блещут, но постараются добыть турнирные баллы. Более того, оба коллектива любят и умеют атаковать. Предлагаю рискнуть и заиграть пари на ничью. Моя ставка – ничья».
Где покажут матч «Монако» — «Лион»?
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