Шавкат Рахмонов — Карлстон Харрис: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко поделился своим мнением на поединок Шавкат Рахмонов — Карлстон Харрис.

Ставка: победа Шавката Рахмонова за 1.35.

«Рахмонов — отличный боец. Думаю, у него есть будущее в UFC, он может себя проявить. Для этого ему жизненно необходимо победить в этом бою.

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Тем более что соперник для него подходящий. Харрис даже в росте уступает Рахмонову. В стойке это будет ощутимо, бразилец даже подобраться не сможет нормально.



Шавкат и в партере, и в стойке смотрится для меня мощнее. Самбист будет работать по разным этажам и не даст Харрису пространства для работы», — считает Александр Емельяненко.

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