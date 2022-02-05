«Интер» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Италии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч 24-го тура Серии А «Интер» — «Милан».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.16.

«Интер» располагается на первом месте с одной игрой в запасе. На четыре очка меньше у «Наполи» и у «Милана». Здесь, мне кажется, «Интеру» в первую очередь важно не уступить, хотя я не сомневаюсь, что именно «Интер» выиграет Серию А. Команда очень хорошо укомплектована. Те идеи, которые были ещё при Конте, работают и сейчас. Появляется что-то новое, но в целом почерк у команды остаётся тот же.

«Интер» — «Милан»: во сколько начало, какой канал покажет.

«Милан» набирает очки с трудом, больше за счёт индивидуальных действий. У команды нет такой стабильной игры, хотя она выжимает из себя практически максимум из того, на что такой состав способен.



Если брать последнюю очную встречу, то команды сыграли 1:1. Было боевое начало. В первом тайме был один гол, затем второй. Потом был незабитый пенальти. В итоге команды так и закончили. Я сразу скажу, что в какой-то степени и предстоящий матч может пройти так же. Главное для «Интера» — не проиграть, как и для «Милана», но для «Интера» ничья будет сродни победе.



В связи с тем, что эта игра пройдёт сразу после паузы на матчи сборных, вряд ли будет много моментов. Игра не будет открытой и, соответственно, в матче не будет забито много голов. Я сразу скажу, что мой прогноз на этот матч — ТМ (2.5), хотя я больше склоняюсь к ничьей. Но сложно угадать ничью, потому что всё может решиться в последний момент. Хотя, мне кажется, что это такой себе закономерный результат.



Если брать последние встречи с сильными соперниками, то «Интер» сыграл 0:0 против «Аталанты». В матче практически не было моментов. У «Аталанты» не было многих игроков стартового состава, но «Интер» всё равно действовал аккуратно, чтобы не проиграть.



«Милан» в последней встрече сыграл также 0:0 против «Ювентуса». Я говорю о том, что в предстоящем матче никто не будет рисковать, хотя игра будет очень интересная, в этом нет никаких сомнений. Это будет главный матч уик-энда. Мой прогноз на эту игру — ТМ (2.5). Я с удивлением увидел, что коэффициент на такое событие даже больше, чем на «верх». Не знаю, с чем это связано. Мне кажется, что голов много не будет».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Интер» — «Милан».

Прогноз Александра Мостового на матч «Монако» — «Лион».

Прогноз Василия Уткина на матч «Интер» — «Милан».